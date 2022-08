Singapore Airlines leverer det nest beste resultatet på 50 år

Singapore Airlines (SIA) har avvikende regnskapsår som går fra 1. april 2022 til 31. mars 2023. I første kvartal omsatte flyselskapet for 3,9 milliarder Singapore dollar, opp fra 1,3 milliarder dollar i samme periode året før. Driftsresultatet ble på 556 millioner Singapore dollar, hvilket er det nest beste driftsresultatet i flyselskapets 50 år lange historie.

Nettoresultatet ble på 370 Singapore dollar, mot et negativt resultat på 409 millioner dollar for et år siden.

Selskapet melder om en positiv utvikling - spesielt for Europa og Norden, og gjenopptar trafikken med fem ukentlige avganger fra København til Singapore.

Gjenåpning av flere asiatiske destinasjoner

– Det sterke finansielle resultatet er både et resultat av gjenåpningen av flere populære asiatiske destinasjoner, og av selskapets evne til hurtig omstilling. Vi har sett og tatt de mulighetene som har dukket opp underveis. Vi har også konsekvent vært blant de første til å gjenoppta drift og service, sier Muhammad Raimi, nordisk direktør i Singapore Airlines, i en melding.

Totalt fløy nesten 1,94 millioner passasjerer med SIA Group i juni 2022, 13,7 prosent mer enn måneden før. Singapore Airlines hadde en kabinfaktor på totalt 87,85 prosent i juni - noe som er rekordhøyt. For den europeiske delen av trafikken var kabinfaktoren på 92,9 prosent i juni.

Det er stort sett til de samme destinasjonene som tidligere kunder bestiller reiser til; Sørøst-Asia, Australia og New Zealand. Spesielt er direkteruten til Singapore fra Oslo via København populær.

Ved presentasjonen av kvartalsregnskapet la SIA Group vekt på at de ser større, mulige utfordringer i det internasjonale markedet. Ledelsen trakk i den anledning frem utfordringene med høy inflasjon, høy pris på drivstoff, renteøkninger og økonomisk nedgang i flere av gruppens kjernemarkeder.