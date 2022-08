Norse Atlantic Airways utvider rutetilbudet

Denne uken starter Norse Atlantic Airways med flyvninger fra Berlin til JFK i New York og Los Angeles.

Fra 7. desember starter selskapet også med tre ukentlige flyvninger fra Berlin til Fort Lauderdale.

– Dette er en ny milepæl for Norse Atlantic, og vi er glad for å kunne ønske kunder i Tyskland velkommen om bord på våre nye ruter til New York og Los Angeles. Med vår tredje rute fra Berlin til Fort Lauderdale, vil vi bli den største operatøren av langdistanseflygninger ut fra Berlin, sier adm. direktør Bjørn Tore Larsen.

Prisene på de daglige direkteflyvningene fra Berlin til New York starter fra 209 euro én vei. Prisene fra Berlin til Los Angeles starter fra 255 euro, og her vil det bli tre ukentlige flygninger.

– Våre gunstige priser skal bidra til vekst i trafikken mellom Europa og USA, og det vil ha positive ringvirkninger for økonomien på begge sider av Atlanterhavet.

Flyselskapet kunngjorde også nylig at de har styrket sitt tilbud til kundene gjennom samarbeidsavtalene med EasyJet, Norwegian og Spirit Airlines.