Analytikere spår nytt milliardtap for SAS – og resultatfest i Norwegian

SAS legger fram resultatene for perioden mai til juli fredag. Analytikere i Sydbank spår at det blir et tap på 1,8 milliarder svenske kroner, noe som er enda verre enn milliardtapet i det foregående kvartalet (1,6 milliarder svenske kroner).

– Alt handler om pilotstreiken, som ble veldig kostbar for SAS. Det overskygger nå helt det faktum at flytrafikken har kommet tilbake, sier aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

SAS måtte innstille tusenvis av flygninger i juli, en måned som historisk er selskapets sterkeste. Flere av konkurrentene tjente på SAS-streiken, blant annet Norwegian, som legger fram sine kvartalstall torsdag.

Bloomberg spår at Norwegian vil notere en gevinst på nesten 2 milliarder svenske kroner i samme periode.

(NTB)