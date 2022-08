Flyr inngår nytt samarbeid

Flyr har inngått samarbeid med det globale distribusjonssystemet Amadeus om salg av flybilletter som gjør det mulig for kunder å bestille sine reiser med Flyr gjennom reisebyråer i Norge.

Det fremgår av en melding onsdag.

Amadeus er valgt som samarbeidspartner og løsningen som åpnes i første omgang er en såkalt «Light ticketing», som gjør at kunder kan bestille reiser med Flyr via reisebyråer. Dette er et første steg, og løsningen vil gradvis bli videreutviklet utover høsten med et mål om at Flyr skal være tilgjengelig i alle de store reisebyråenes portaler, skriver selskapet.

TDN Direkt