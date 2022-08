Flyselskapet Norwegian Air Shuttle kunne torsdag morgen presentere tallene for årets andre kvartal.

Der kunne selskapet vise til et resultat før skatt på 1,248 milliarder kroner, som blant annet skal være påvirket av høye drivstoffpriser. Det er allikevel første gang selskapet får et overskudd siden før pandemien.

Det skal imidlertid understrekes at overskuddet i stor grad skyldes at Norwegian har tilbakeført tidligere avskrivninger på 2,1 milliarder kroner.

«Driftsresultatet ble positivt påvirket med 2.099 millioner knyttet til gjeninnføring av pre-delivery payments (PDP) etter fullføringen av kjøpsavtalen for Boeing-fly annonsert i kvartalet,» heter det i rapporten.

Selskapet opplyser videre at det fremdeles har om lag 7,5 milliarder kroner i cash.

Selskapet endte med en omsetning på 4,87 milliarder kroner, mot ventede 4,9 milliarder kroner, ifølge Bloomberg-estimater.

«Når vi ser fremover, er Norwegian godt posisjonert for å befeste posisjonen som et ledende nordisk flyselskap,» kommenterer adm. direktør Geir Karlsen i kvartalsrapporten.

«Avtaler inngått med Widerøe og Norse Atlantic Airways i juli vil bidra til å øke attraktiviteten til vårt tilbud ytterligere.»

Utsikter

Ifølge rapporten er det ventet at høyere drivstoffpriser vil spille negativt inn på resultatet for 2022. Til vinteren vil selskapet operere med en power by the hour-leasingavtale på 30 prosent av flyene, som vil si at det vil kun betale for timene flyet er i luften.

Sommeren 2023 skal selskapet motta 15 nye fly, som vil bringe flåten til 85 fly. Mellom 2025 og 2028 skal selskapet kjøpe 50 fly, og har opsjoner på ytterliggere 30.

«Flyavtalen med Boeing er nøkkelen til Norwegians neste kapittel. Det vil gjøre oss i stand til å betjene kundene våre med moderne drivstoffeffektive fly, noe som reduserer karbonavtrykket vårt betydelig. I tillegg legger det grunnlaget for at vi kan eie en stor andel av flåten vår,» uttaler Karlsen i rapporten.

Andre og tredje kvartal er som oftest svært viktige for luftfartsselskapene, da det er inntjeningen på våren og sommeren som skal gjøre at de kommer seg gjennom vinteren, som ofte har langt svakere inntjening.