Norwegian setter fly på bakken i vinter

Norwegian la fram et milliardoverskudd torsdag. Resultatet var likevel litt svakere enn ventet, i tillegg til at prisene på drivstoff skaper økonomisk frykt for framtida.

Derfor vil Norwegian-sjef Geir Karlsen ta grep for å unngå store tap i vintersesongen, melder DN.

– Vi reduserer antallet billetter med 25 prosent for vintersesongen, sier Karlsen.

Norwegian presiserer overfor NTB at reduksjonen i antall billetter har vært planlagt lenge, og at det ikke er snakk om noen endringer i ruteprogrammet som har ligget og ligger ute for salg.

