Underskudd for Flyr i andre kvartal

Luftfartsnykommeren Flyr legger frem tall for andre kvartal fredag morgen. Der kommer det frem at selskapet endte perioden med et resultat på minus 432,7 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på minus 279,5 millioner kroner, av en omsetning på 338,9 millioner kroner.

Selskapet fløy mer enn 735.000 kunder fra perioden som varte fra april til juli.

«Kvartalet har også vært preget av sommeropptrapping, inkludert kapasitetsvekst og nye rutelanseringer. Vi økte produksjonen fra fire fly om vinteren til 10 fly om sommeren, lanserte 44 ruter til 38 destinasjoner og rekrutterte og tok ombord 150 nye kolleger, noe som selvsagt påvirket kostnadene våre,» sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i meldingen.

Selskapet, som er relativt ferskt i bransjen, sikter fremdeles på lønnsomhet i løpet av 2023.

Valutatap

I rapporten trekker selskapet frem at drivstoffkostnadene har økt med 41 prosent i løpet av kvartalet. I tillegg tapte selskapet på valutaendringer.

«Netto finansposter i kvartalet var negative med 153,2 millioner kroner mot positive 1,5 millioner i første kvartal. I tillegg til rentekostnader på leasing på 13,5 millioner kroner, er 139,6 millioner urealiserte kurstap knyttet til omvurdering av flyleieavtaler i dollar,» heter det i meldingen.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30