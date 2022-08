SAS tapte penger – også uten streiken

26.08.2022 Den massive pilotstreiken kostet SAS dyrt - midt i høysesongen i juli måned. Samtidig sørget også dyrt drivstoff og andre utfordringer for at selskapet uansett tapte penger. Vi snakker med konsernsjef Anko Van der Werff om markedet fremover og fremdriften i restruktureringen under Chapter 11.