Pilot fikk sparken etter å ha filmet nestenkollisjon mellom fly i Mexico

Libertad Salmeron ventet på tur til å ta av fra en av rullebanene på Benito Juarez-flyplassen da hun tok fram mobiltelefonen og filmet et Volaris-fly som så vidt unngikk å lande oppå et annet fly fra selskapet.

Hendelsen fant sted i mai. Nå har Volaris gitt Salmeron sparken, begrunnet med at hun brøt flyselskapets regler for bruk av mobiltelefon, melder Reuters.

Salmeron har i intervjuer innrømmet at hun brøt retningslinjene, men har hevdet at hun ba sin overordnede om tillatelse til å filme hendelsen og advare som var involvert i nestenulykken.

Volaris opplyser at besetningen ikke har lov til å bruke mobiltelefoner på fly som befinner seg under 10.000 fots høyde. Årsaken er at pilotene kun skal fokusere på sine oppgaver og unngå distraksjoner.

Men den uavhengige luftfartsanalytikeren Jose Suárez peker på at regelverket brytes jevnlig. Salmerons fly sto på bakken med bremsene på og utgjorde dermed ingen risiko, påpeker han.

Pilotforeningen Aspa, som representerer ansatte hos konkurrenten Aeroméxico, har sagt at den er bekymret over oppsigelsen av Salmeron og at hun nå har blitt medlem i Aspa. Aeroméxico har avvist å bekrefte om Salmeron har blitt ansatt der.\