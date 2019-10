Arbeidsledigheten sjokkerer i Sverige

Tall fra svenske statistikkmyndigheter (SCB) viste tidligere i dag at arbeidsledigheten kom inn på 7,1 prosent i august.

Ledigheten er dermed på sitt høyeste på over fire år.

Konsensus pekte ifølge Infront Data mot 6,2 prosent ledighet i august.

– En virkelig kalddusj for både Stefan Ingves (sentralbanksjef) og Magdalena Andersson (finansminister), skriver di.se på kommentatorplass.

– Dårlig tegn for svenskekronen

I juli var arbeidsledigheten 6,9 prosent, mens den var 6,1 prosent i samme måned i fjor.

– Klart over Riksbankens prognoser. Sysselsettingen mye svakere. Et veldig dårlig tegn for den svenske veksten (og for kronen), twitrer valutaekspert Martin Enlund i Nordea.

Svenskekronen har reagert med å svekke seg betydelig mot euro. EURSEK står i øyeblikket i 10,6987, noe som tilsvarer en svekkelse på over syv øre i dagens handel.