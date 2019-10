Industriproduksjonen i USA overrasker

Den amerikanske industriproduksjonen var opp 0,6 prosent på månedsbasis i august.

På forhånd var det ventet at industriproduksjonen skulle stige 0,2 prosent, ifølge Reuters-konsensus.

Industriens kapasitetsutnyttelse var 77,9 prosent i perioden, mens det var ventet en kapasitetsutnyttelse på 77,6 prosent.

NAHB-boligmarkedsindeksen (National Association of Home Builders) var 68 poeng i september 2019.

På forhånd var det ventet en indeks på 66, ifølge Reuters-konsensus.

Vil gjøre repo-operasjoner for å presse ned renten

Federal Reserve Bank of New York vil tirsdag gjennomføre repo-operasjoner for et samlet beløp på opptil 75 milliarder dollar for å hjelpe til med å holde federal funds-raten nær målet på 2-2,25 prosent.

Det fremgår av en melding fra Federal Reserve Bank of New York tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Reporenten i USA, som fungerer som en viktig kilde til kortsiktig finansiering for banker og fond, steg kraftig mandag til de høyeste nivåene siden 2. januar 2019. Reporenten handlet til 2,29 prosent fredag og steg til 4,1 prosent på mandag.