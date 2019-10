Nordea Markets tror på nytt rentekutt i USA

Rentemøtet i den amerikanske sentralbanken er dagens klart viktigste hendelse, og konsensus er at Fed kutter renten for andre gang på to måneder.

Et kutt på 0,25 prosentpoeng senker målintervallet for Fed Funds-renten til 1,75-2,0 prosent.

Beslutningen blir offentliggjort klokken 20:00 i kveld norsk tid.

«I etterkant av Feds forrige rentemøte har vi fått flere indikasjoner på at veksten i amerikansk økonomi er i ferd med å bremse ned, og PCE-inflasjonen (personal consumption expenditures - Feds favorittmål) har holdt seg vedvarende under inflasjonsmålet. Vi venter derfor at Fed setter ned renten med 25 basispunkter i kveld», skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

Powells tone

Rentekuttet blir ifølge Bruce neppe enstemmig, med to dissidenter som sist.

«Fokuset i markedet vil bli på hva Fed sier i pressemeldingen, og kanskje særlig på pressekonferansen og «dot-plotet», som er Fed-medlemmenes egen renteprognose. Muligens viser «dot-plotet» et rentekutt til i år, men vi er langt fra sikre», fortsetter sjefanalytikeren.

Uansett mener han «dot-plotet» har mistet litt av sin verdi.

«I juni, da Fed laget sitt forrige dot-plot var det ingen kutt i 2019 i mediananslaget, men bare en måned senere kuttet Fed renten. Så kanskje aller viktigst blir (sentralbanksjef Jerome) Powells tone på pressekonferansen», avslutter Bruce.