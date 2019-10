Renten firedoblet på kort tid - Federal Reserve grep inn

«Alle» venter at Federal Reserve i kveld kutter renten for andre gang på to måneder. Et kutt på 0,25 prosentpoeng vil senke målintervallet for Fed Funds-renten til 1,75 - 2,0 prosent.

DNB Markets omtaler i dagens morgenrapport turbulensen som oppsto i pengemarkedet, samtidig som FOMC (Federal Open Market Committee) satte i gang rentemøtet.

Firedobling på kort tid

«Den såkalte reporenten firedoblet seg i løpet av kort tid, til 10 prosent. Dette bidrar til et press oppover på Fed Funds-renten, og sentralbanken måtte trå til og tilføre likviditet gjennom markedsoperasjoner. Det ble tilbudt 75 milliarder dollar gjennom repoauksjoner, som gir bankene kontanter i bytte mot statsobligasjoner og andre verdipapirer», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland.

Hun legger til at en tilsvarende operasjon vil bli gjennomført i dag.

«Tiltakene har fungert, og reporenten er tilbake på normalt nivå. Trolig skapte en kombinasjon av høye skatteinnbetalinger og store oppgjør for statsobligasjoner knapphet på kontanter som bidro til et kraftig løft i renten», fortsetter Haugland.

– Det første som ryker

Reporenten er pengemarkedsrenten for lån over natten, penger som banker og institusjoner bruker til å tette hull i balansen på svært kort sikt.

«Problemet er at dette er et handelsmønster vi ser før korreksjoner og problemer, fordi det er et tegn på at aktørene blir mer restriktive med å låne ut penger til hverandre. Når motpartsrisikoen øker, minsker viljen til å låne ut penger, og det første som ryker er dette volatile «over natten-markedet», skriver gründer Richard Paulsen på Nordnet-bloggen.

«Når det er sagt, var det ifølge Marketwatch siste frist til å betale selskapsskatt på mandag, og det kan ha tømt mye av likviditeten. Vi får håpe det ikke fortsetter resten av uken», fortsetter han.