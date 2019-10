I dag er hovedstyret i Norges Bank samlet for å bestemme om styringsrenten skal settes opp eller holdes uendret på dagens 1,25 prosent. Torsdag kl. 10:00 kommer rentebeslutning.

I mandagens utgave av Økonominyhetene gjorde Trygve Hegnar det klart at han, til tross for at rundt halvparten av ekspertene mener renten skal heves på torsdagen, har liten tro på at det kommer til å skje.

- Jeg vil bli veldig overrasket. Det ville bli en «big surprise», sa Hegnar.