Trygve Hegnar mener det var unødvendig av Norges Bank å sette opp renten

Torsdag morgen ble det kjent at Norges Bank setter opp renten.

Det skjer dagen etter at den amerikanske sentralbanken besluttet å sette ned renten.

- Hva er første reaksjon på at Norges Bank hever styringsrenten, Hegnar?

- Jeg er overrasket. Jeg mener det var unøvendig. Renten var på 1,25 prosent, nå er den på 1,5 prosent, svarer Hegnar.

Går for bra

- Det at Norges Bank setter opp renten tyder på at banken mener at norsk økonomi går for godt. Kapasitetsutnyttelsen er stor, veksten er stor og ledigheten er lav. Det går for bra i Norge, og det skal man dempe ved å sette opp renten. Det mener jeg er unødvendig fordi at hvis du ser utenfor Norges grenser, settes renten ned. USA satte ned renten onsdag kveld, sier Hegnar.

Han mener at det er en grunn til rentehevingen:

- Norges Bank vil dempe veksten i boligpriser og boliggjeld.