OECD nedreviderer global vekst nok en gang

Torsdag er OECD ute med en oppdatering på vekstutsiktene for global økonomi.

Organisasjonen reviderer ned estimatene for den globale veksten med 0,3 prosentpoeng til 2,9 prosent for inneværende år, sammenlignet med mai-rapporten. For 2020 kappes estimatene med 0,4 prosentpoeng til 3,0 prosent.

«De globale utsiktene har blitt stadig mer skjøre og usikre. BNP-veksten er dempet og global handel faller tilbake. Vedvarende og økende handelspolitiske spenninger svekker tilliten og begrenser investeringer, noe som øker politisk usikkerhet, og veier på risikosentiment i finansmarkedene. En kraftig økning i oljeprisen, på grunn av økende geopolitiske spenninger og forstyrrelser i oljeforsyningen fra Saudi-Arabia, bidrar også til økende usikkerhet og økonomisk volatilitet», skriver OECD i rapporten.

OECD bemerker at veksten har holdt seg oppe i USA og Japan, men at den har vært svakere enn forventet flere andre steder, spesielt i Europa.

Organisasjonen skriver også at servicesektoren generelt gjør det bra med sterk etterspørsel fra konsumentene, men at den vedvarende svakheten i tilvirkningssektoren vil svekke etterspørselen etter arbeidskraft, redusere inntekten for husholdningene og forbruket.

Det heter også at det er stor usikkerhet rundt timingen og forholdene rundt Brexit. En no-deal Brexit vil ifølge OECD bli svært kostbar i det korte perspektivet, noe som kan presse britene inn i resesjon i 2020.