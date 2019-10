Nordea Markets: Ledighet blir første test for Norges Banks rentebane

Førstkommende fredag legger NAV frem september-tallene for registrert ledighet.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets karakteriserer tallene som den første testen for Norges Banks nye rentebane.

«Etter Norges Banks siste møte, er det mange som tror at sentralbanken er ferdig med renteøkninger, og venter at neste endring blir et kutt i stedet. Dette er likevel ikke det signalet Norges Bank sendte», skriver Bruce i en oppdatering mandag.

«Ved å løfte rentebanen så vidt over 1,50 prosent i 2020, er sentralbankens syn at en økning er mer sannsynlig enn et kutt. Med den siste rentebanen på 1,58 prosent i 2. kvartal 2020, må ikke rentebanen heves med mye på desember-møtet for å signalisere høy sannsynlighet for en renteøkning i mars», fortsetter han.

Må gjøre retrett?

Norges Bank spår uendret ledighet i september, sammenlignet med august. Nordea ser for seg en nedgang på rundt 500 personer.

«Hvis vi har rett, med en vedvarende nedadgående trend og at den fortsetter i de kommende månedene, vil Norges Bank bli tvunget til å revurdere sine antakelser om stramheten i arbeidsmarkedet. Alt annet like vil dette løfte rentebanen», skriver Bruce.

«Husk at nivået på rentebanen i 2. kvartal 2020 trenger å bli hevet med bare fem basispunkter for å indikere mer enn 50 prosents sannsynlighet for en renteøkning i mars. Vi vil selvfølgelig også få mange andre nyheter, men glem ikke at synet på kapasitetsutnyttelse og press i arbeidsmarkedet har vært veldig sentralt i Norges Banks tenkning og handlinger», fortsetter sjefanalytikeren.