DNB-strateg: Ikke vært verre siden finanskrisen

«Fremtidsutsiktene for tysk industri faller til de laveste nivåene siden 2009, etter at det i flere måneder har virket som om fallet har bremset opp. Selv om det ikke ser like dystert ut i de andre store landene i eurosonen, er indeksene for industrien nær eller noe under 50 i Frankrike, Italia og Spania, hvilket indikerer nullvekst i sektoren», skriver valutastrateg i DNB Markets, Magne Østnor.

«Lenge har farten i tjenestesektoren, som utgjør 2/3 av økonomien, holdt seg langt bedre. Innkjøpssjefene i denne sektoren ser fortsatt for seg vekst fremover, slik at for eurosonen som helhet peker PMI-indeksen mot svak, men positiv vekst i tredje kvartal. For Tyskland derimot, falt samleindeksen under 50 i september, for første gang siden 2013».

Strategen mener at tjenestesektoren er nøkkelen, og dersom ringvirkningene fra industrien bli så store og langvarige at tjenestekonsumet blir alvorlig skadelidende, vil eurosonen stå overfor et økonomisk tilbakeslag.

«I så måte er fallet i tjenestesektor-PMIen i september urovekkende. Indeksen indikerer fortsatt vekst, men falt 1,5 poeng til 52,0 i september. Et ECB-notat publisert i går kan imidlertid være oppløftende. Her konkluderer man nemlig med at om lag 1/3 av fallet i industriproduksjonen i eurosonen skyldes internasjonale forhold som svakere verdenshandel, handelskrig og Brexit, mens hele 2/3 skyldes innenlandske forhold», mener Østnor.

Tror ikke på resesjon

DNB Markets tror at eurosonen unngår resesjon, og forklarer dette primært med optimismen fortsatt er høy blant blant forbrukerne og i noen andre sektorer. I tillegg faller arbeidsledigheten og lønnsveksten har omsider kommet opp.

«Vi tror derfor at husholdningene er robuste nok til å tåle et noe svakere arbeidsmarked og svakere inntektsvekst uten at det kveler forbruket helt. Dessuten øker presset på politikerne for å bruke finanspolitikken mer aktivt, og vi tror tilbakeholdenhet i enkelte land tvil vil bli avløst av noe mer pragmatisme».

«Selv om vi ser det som trolig at både USA og eurosonen unngår en resesjon, vil svakere vekst på begge sider av Atlanteren, vedvarende resesjonsfrykt, Brexit-usikkerhet og en videre eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina bidra til å holde risikosentimentet i finansmarkedene under press. Vi opprettholder derfor langt på vei de samme rente- og valutaprognosene som vi la frem for en måned siden i vår månedlige oppdatering, men gjør noen justeringer», oppsummerer strategen.