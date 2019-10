Bred nedgang for norsk PMI

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 50,4 i september, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 3,5 poeng fra 53,9 i august.

«DNB PMI svinger noe fra måned til måned og var i september litt lavere enn en beregnet trend. Likevel, også trenden har vært svakt nedadgående det siste året og indikerer at farten i norsk industri er på vei ned, men at aktiviteten fortsatt øker», skriver DNB Markets' Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

«Norges Bank vektlegger i større grad sitt eget regionale nettverk når den vurderer rentesettingen, men DNB PMI støtter opp under bildet om at veksttoppen er nådd og at det ikke er behov for flere renteøkninger fra Norges Bank. Vi tror styringsrenten blir liggende på dagens nivå på 1,50 prosent i årene fremover», påpeker de.

Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng til 51,4, mens indeksen for nye ordre ble svekket med 7,5 poeng til 48,7. Sysselsettingindeksen steg derimot med 1,7 poeng til 55,6.