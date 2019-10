Svakere PMI-tall enn ventet

I rapporter fra Handelsbanken Capital Markets og DNB Markets heter det at gårsdagens ras av PMI-er for industrien ga ytterligere negative overraskelser, og at det ikke er aktuelt kun på landsbasis. Gårsdagens PMI-tall for eurosonen overbeviste ikke, og man ser at industrisvikten går på tvers av landegrenser.

Den norske PMI-indeksen er kjent for å være volatil, men i løpet av det siste året har trenden vist seg å være svakt nedadgående. Dette indikerer at farten i norsk industri på vei ned, noe som også fremgår i SSBs konjunkturbarometer.

«Vi mener at det støtter opp under synet om at den midlertidige, særnorske stimulansen fra høyere oljeinvesteringer er i ferd med å fases ut og at veksttoppen nå er bak oss», fremgår det i DNBs PMI-rapport.

Generelt svakt i eurosonen, Storbritannia går mot strømmen

Etter hva som var ventet, svekket tysk industri seg marginalt mindre og fransk industri marginalt mer. Også Spania og Italia kan vise til lignende utvikling.

I Norge var det ventet et fall på 0,4 poeng, men vi endte betydelig mer ned med 3,5 poeng, til 50,4. Heller ikke i nabolandet vårt, Sverige, er de immune mot en internasjonal oppbremsing.

Svenskene har ikke sett et så stort fall i indeksen siden 2003, som ikke har vært lavere siden 2012.

Verre før det blir bedre

Likevel tror DNB at det vil bli verre før det blir bedre.

Dette skyldes Brexit-usikkerhet, ytterligere eskalering av handelskrigen og amerikansk biltoll på europeiske biler som vil bremse den globale veksten.