Svake nøkkeltall på rad og rekke skaper furore i rentemarkedet - Investorene vil ha rentekutt i oktober

Den siste uken har markedet blitt servert en rekke svake nøkkeltall fra USA.

Tirsdag kom ISM for industrien i USA inn på 47,8.

Det var ned fra 49,1 i august, mens det ifølge TDN Finans var ventet en oppgang til 50,0.

ISM for industrisektoren har ikke vært svakere siden 2009.

Donald Trump var ikke nådig da han kommentere utviklingen tirsdag.

«Som jeg forutså, Jay Powell og Federal Reserve har tillat dollaren å bli for sterk, særlig relativt til ALLE andre valutaer, slik at produsentene våre blir påvirket negativt. Renten er for høy. De er deres egne verste fiender, de har ikke peiling. Patetisk!» lød kraftsalven fra Trump på Twitter.

Onsdag viste ADP-tallene for sysselsettingsveksten i privat sektor 135.000 nye jobber i september, ned fra 157.000 i august.

Sysselsettingsveksten var høyere enn Dow Jones-estimatene på 125.000 nye jobber, men lavere enn Bloomberg-estimatet på 140.000.

I gjennomsnitt har det har blitt skapt 145.000 nye jobber i privat sektor hver måned i 2019, ned fra 214.000 i samme periode i fjor.

Torsdag kom ISM for tjenestesektoren inn på 52,6 for september.

Det var ifølge Reuters ventet en indeks på 55,0.

«Et klart signal om at nedturen i industrien nå begynner å spre seg til resten av økonomien. Sannsynligheten for resesjon øker, og Fed vil fortsette å senke rentene», skrev Knut Magnussen, seniorøkonom hos DNB Markets, i en tweet.

Sysselsettingsindeksen falt fra 53,1 i august til 50,4 i september. Det er det laveste på fem år, og bare såvidt over 50-nivået, som skiller oppgang fra nedgang.

I tillegg var antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA opp 4.000 til 219.000 forrige uke, mot ventet 215.000.

Rentemarkedet har flyttet seg kraftig - 85 prosent sannsynlighet for oktober-kutt

Sammen med nøkkeltallene den siste uken, markedets skepsis til Fed etter å ha mistet kontrollen i repo-markedet, nedrevidering av global handel fra WTO og flere svake nøkkeltall i Europa, har rentemarkedet flyttet seg kraftig siden fredag i forrige uke.

World Interest Rate Probability, 27. september. Figuren viser den implisitte sannsynligheten for hva styringsrenten i USA skal være på på forskjellige datoer. Til høyere oppgis renten i forwardmarkedet som sannsynlighetsberegningene baserer seg på. Grafen i bunn viser sannsynlighetene for henholdsvis heving (sort), ingen endring (blå) og kutt (rød) på oktober-møtet. Foto: Illustrasjon: Bloomberg

Med en forward-rente på 1,75 prosent, per fredag i forrige uke, priset markedet inn over 56 prosent sannsynlighet for at Powell & co vil holde renten uendret på oktober-møtet. Ser man frem til neste sommer, priset markedet inn om lag tre rentekutt, på 25 basispunkter, de neste 10 månedene.

World Interest Rate Probability, 3. oktober. Foto: Illustrasjon: Bloomberg

Figuren viser de implisitte sannsynlighetene basert på forward-rentene torsdag. Som illustrasjonen viser, har hele forward-kurven flyttet seg om lag 25 basispunkter ned fra november-møtet og fremover i tid. For oktober-møtet prises det inn om lag 85 prosent sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter.

I tillegg er det flere prominente økonomer og strateger som spekulerer i om Federal Reserve igjen vil iverksette et program med Open Market Operations, kvantitative lettelser.

I såfall vil Federal Reserve følge i sporene til Den europeiske sentralbanken som nylig innførte kvantitative lettelser - runde nummer to - på 20 milliarder euro i måneden på ubestemt tid.