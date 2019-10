Er vi i en ny gullalder?

(Gjestekommentar): Ved inngangen til helgen kostet èn unse med gull over 1500 dollar. Gullprisen har steget med over 17 prosent så langt i år og utkonkurrerer dermed de fleste aksjemarkedene i verden.

Til sammenligning har den amerikanske hovedindeksen steget med 15 prosent i samme periode, mens Oslo Børs og den japanske Nikkei-indeksen kun har steget med omlag 7 prosent.

Frykt

Hovedårsaken til at gullprisen stiger er frykt for at verdensøkonomien skal bremse opp og utløse korreksjon i aksjemarkedet.

I et slikt klima er det vanlig å søke seg til tryggere havner som er motstandsdyktige mot endringer i realøkonomien. Her er gull et godt alternativ.

Flere faktorer tyder nå på at frykten for økonomisk oppbremsing er berettighet. Tidligere denne uken kom inkjøpskjøpsindeksen (ISM) for industrien i USA inn på sitt laveste nivå siden finanskrisen. Verdien på 47,8 antyder at majoriteten av innkjøpssjefene venter seg økonomisk oppbremsing.

Det var nok likevel ISM-tallene for tjenestesektoren, som utgjør 88 prosent av den amerikanske økonomien, som skuffet mest. Markedet har lenge vært spente på om tjenestesektoren ville klare å opprettholde sin motstandsdyktighet mot svingningene i økonomien, men denne ukens tall tyder på sykdomstegn også her.

Riktignok antyder tallet på 52,6 forventning om fortsatt økonomisk vekst, men fallet fra måneden før (56,4) viser en svært negativ utvikling.

Straffetoll

USAs nye straffetoll på ost, vin, fly og whiskey fra EU har også bidratt til å gi markedet litt frysinger denne uken.

Tollsatsene trer i kraft fra 18. oktober og er et svar mot EUs subsidiering av flyprodusenten Airbus. Tiltaket føyer seg inn i rekken av hendelser som demonstrerer USAs evne til å være handlekraftige og kompromissløse, og muligens vil de vinne frem.

Men mer handelskrig og proteksjonisme er det siste en verdensøkonomi på vei mot stupet trenger. Da er det fint med en trygg havn å søke seg til.

Jobbtall

«Månedens viktigste tall», Non-farm payrolls, skuffet også på fredag.

På forhånd var det ifølge Bloomberg ventet at det i løpet av september ble skapt 145.000 nye jobber utenfor landbruket i USA, mens fasiten viste seg å bli 136.000. Likevel endte den amerikanske hovedindeksen opp på fredag.

Det kan være flere årsaker til at børsen steg til tross for at nøkkeltallene kom inn lavere enn konsensus.

For det første kan det hende mange fryktet enda lavere jobbtall etter at de negative ISM-tallene ble publisert tidligere denne uken. For det andre viser arbeidsledighetstallene at ledigheten i USA ikke har vært lavere på 50 år.

Det mest utslagsgivende er nok likevel at vi er i en periode hvor negative nyheter blir positive nyheter.

Årsaken er at negative nøkkeltall øker sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken kutter renten for tredje gang i oktober. Dette vil, hvert fall i et kortsiktig perspektiv, stimulere økonomien og redusere faren for resesjon.

Samtidig bidrar det til at økonomien holdes kunstig i live og at konsekvensen av resesjonen, når den først kommer, kan bli større.

Da kan det være gull verdt å være i en trygg havn.