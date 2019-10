Tidligere ESB-topper slakter Mario Draghi

Seks tidligere topper i den europeiske sentralbanken ESB kritiserer i et offentlig notat rentesettingen under Mario Draghi, som går av som ESB-sjef ved slutten av måneden.

Den ultra-ekspansive pengepolitikken har ikke virket, og har trolig hatt som formål å redde gjeldstyngede regjeringer, skriver de, ifølge Reuters.

«Som tidligere sentralbankere og som europeiske borgere er vi vitne til ESBs vedvarende krisemodus med økende bekymring», heter det i notatet.

Kimen til neste krise

Selvsagt er det to tyske sentralbanktopper blant de seks protesterende økonomene, Jürgen Stark og Ottmar Issing. De har imidlertid også selskap av franske, østerrikske og nederlandske tidligere rentesettere fra ESB-ledelsen.

Stark gikk av som sjeføkonom i ESB i 2011 etter en konflikt om banken skulle kjøpe statsobligasjoner for å avhjelpe statsgjeldskrisen som rammet EU.

Det eneste ESB har oppnådd med sine lave renter - innskuddsrenten er nå minus 0,50 prosent - er oppblåste eiendomspriser. Dermed kan ESB med sin pengepolitikk ha sådd kimen til den neste økonomiske krisen, mener økonomene.

Tysk ESB-flukt

Der det var enstemmighet om å senke innskuddsrenten ved det forrige ESB-møtet, skal så mange som en tredjedel av de stemmeberettigede i ESBs Governing Council ha stemt imot å gjeninnføre kvantitative lettelser.

Like etter valgte Tysklands Sabine Lautenschläger å tre ut av ESBs ledelse. Hun ble med dette den fjerde tyskeren som har hoppet av før mandatperioden var omme. ESB var langt på vei modellert etter Tysklands Bundesbank. De første årene var derfor ESB lite aktiv med nye eller drastiske tiltak for å møte eurosonens problemer. Det endret seg markant med finanskrisen, og særlig da Draghi kom inn i 2011. Totalt har ESB nå kjøpt verdipapirer, stort sett statsobligasjoner, for 2.600 milliarder euro.

Særlig Tyskland har lenge ment at dette, sammen med de lave styringsrentene, er en politikk som straffer land som sparer.

Lagarde overtar

Fra 1. november ledes ESB av Christine Lagarde, som sist var IMF-sjef. Hun har under høringen før utnevnelsen erklært at lavrentepolitikken må videreføres. Samtidig la hun vekt på at denne linjen også medfører utfordringer.