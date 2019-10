NHO og LO uenig om jobbveksten i Norge

Dørum la nylig fram en ny vurdering av norsk og internasjonal økonomi, skriver Aftenposten.

Han pekte på at nasjonalregnskapet viser 50.000 flere jobber i første halvår, sammenlignet med samme halvår i 2018. NHOs sjeføkonom sier at handelskriger og svake økonomiske nøkkeltall preger utlandet, men at det i Norge nok en gang går motsatt vei.

– Vi er inne i det tredje året med oppgang. Jobbveksten er ekstremt frisk, sier Dørum.

Budskapet fra Bjørnstad i LO er et helt annet. Han sier at en firedel av veksten har kommet med arbeidskraft på korttidsinnvandring, og sysselsettingsandelen er fortsatt lav.

– Det har vært oppgangstider, men det er de svakeste vi har hatt. Nå ser det ut til at det snur før vi er oppe på nivået vi normalt skulle vært på. Vi burde ha kommet høyere, sier han.

