Kina: Mindre villig til å inngå en bred handelsavtale

Bloomberg News melder mandag at representanter for Kina er stadig mindre villig til å bli enige om en bred handelsavtale med USA, i forkant av en ny runde med handelssamtaler denne uken.

Ifølge nyhetstjenestens kilder har seniorrepresentanter for Kina i samtaler med amerikanske representanter de siste ukene signalisert at temaene de er klare til å forhandle om har gått betydelig ned.

Visestatsminister Liu He, som vil delta på samtalene i Washington torsdag, har fortalt USA at han vil legge frem et forslag som ikke inkluderer forpliktelser om å endre Kinas industripolitikk eller statsstøtte som har vært en av USAs kjepphester.

– Lederskapet i Kina tolker at riksrettsprosessen svekker Trumps stilling, eller i alle fall er en distraksjon. Beregningen deres er at Trump trenger å vinne og er klar til å inngå et betydelig kompromiss, sa Jude Blanchette i Center for Strategic and International Studies.