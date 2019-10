Haugland: – De som hadde tro på framgang fikk en kalddusj

«De som hadde tro på framgang i torsdagens topptunge handelsforhandlinger mellom USA og Kina på torsdag, fikk en kalddusj i går», skriver DNB Markets sjeføkonom, Kjersti Haugland.

Hun peker på USAs handelsdepartement, som har plassert ytterligere åtte kommersielle kinesiske selskaper og 20 kinesiske offentlige organer på sin «svarteliste».

Blant selskapene som får ikke lov til å kjøpe innsatsvarer fra USA uten formell godkjennelse fra styresmaktene er Hikvision, og fra mai er Huawei også på listen.

«Svartelistingen har i utgangpunktet noe med handelskrigen å gjøre, men er en reaksjon på selskapenes rolle i kinesiske myndigheters behandling av sin muslimske minoritetsbefolkning. Det er likevel liten tvil om at dette vil gjøre det enda vanskeligere for Kina å komme USA i møte».

«Om forhandlingene havarerer, slik vi venter, er det duket for en tollsatsoppgang fra 25 til 30 prosent på kinesiske varer verdt 250 milliarder kroner i neste uke», skriver Haugland.



Fremskynder rentekutt

DNB Markets har også fokus på to nøkkeltall som er et tydelig tegn på at handelskrigen bremser den amerikanske økonomien.

For det første falt aktivitetsindeksen fra industrien videre, og har ikke vært på et svakere nivå siden finanskrisen. ISM-indeksen fra tjenestesektoren skuffet også stort ved å falle til 52,6, og viser ifølge Haugland en trend som vekker bekymring.

«I lys av de nevnte nøkkeltallene har vi framskyndet de to amerikanske rentekuttene i prognosene våre. Nå venter vi at Fed kutter styringsrenteintervallet i oktober og desember, slik at vi ved årsslutt vil være nede på 1,25 – 1,50 prosent, ett prosentpoeng lavere enn toppen i sommer», mener sjeføkonomen.

Norges Bank ferdig med renteheving

Her hjemme stjal regjeringens forslag til statsbudsjett oppmerksomheten i går.

«Budsjettet støtter opp under vårt syn om at Norges Bank er ferdige med rentehevinger i denne omgang. Budsjettet vil, ifølge beregningene, bidra til å dempe veksten litt i norsk økonomi neste år. Norges Bank la i sin pengepolitiske rapport i september til grunn at budsjettet ville bidra til å løfte økonomien marginalt. Finansdepartmentet anslår for øvrig en lavere oljepris i året som kommer, noe som legger en demper på utsiktene for skatteinntektene fra petroleumssektoren», oppsummerer Haugland.