Nordeas rentehauker står på sitt – kronen svekker seg

Regjeringen la i går frem et statsbudsjett som var noe strammere enn de fleste ekspertene hadde sett for seg.

«På marginen reduserer dette behovet for ytterligere renteøkninger», skrev sjefstrateg Erik Bruce hos rentehaukene i Nordea Markets like etter.

Sjeføkonom Kjetil Olsens mannskap mente det var riktig å heve renten i september, og tror dessuten på nok en renteøkning i 2020.

Står på renteøkning

Den prognosen er intakt også etter at Olsen & co. har fått studert statsbudsjettet i detalj.

– Den negative budsjettimpulsen kan kanskje isolert sett trekke ned renteprognosen noen få basispunkter i desember. For vårt syn på økonomien er dette småtteri, og vi regner fortsatt med at en renteøkning neste år er mer sannsynlig enn et rentekutt, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport tirsdag.

Men flere - deriblant DNB Markets og Handelsbanken – mener at Norges Bank nå er ferdig med sine renteøkninger i denne omgang, og at gårsdagens statsbudsjett støtter opp om dette synet.

Over ti kroner mot euro

Trolig er dette også en medvirkende årsak til at kronen har reagert med å svekke seg i kjølvannet av statsbudsjettet.

EURNOK endte i går på 10,0266, etter en kronesvekkelse på over fire øre. Trenden fortsetter tirsdag, og siste notering er 10,0322.

På det høyeste i dagens handel har EURNOK vært oppe i 10,0404, noe under gårsdagens høyeste på 10,0433.

Rekordnoteringen for EURNOK er 10,0955, og ble satt 7. august i år. Én euro kostet da altså hele 10,0955 kroner.