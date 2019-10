Tradere strømmer til britiske pund

(Gjestekommentar): Denne uken møtte britenes statsminister Boris Johnson sin irske kollega Leo Varadkar for å diskutere grensespørsmålet mellom Irland og Nord-Irland når England forlater EU.

Dette spørsmålet har den siste tiden fremstått som et av de største hindrene for en EU-avtale, og markedet har i økende grad fryktet at Storbritannia vil måtte forlate EU uten avtale, en såkalt hard Brexit. Torsdagens fellesuttalelse fra de to statsministrene om at det kan være realistisk å nå tidsfristen for utmeldingen 31. oktober, ble derfor et lyspunkt for det britiske markedet. Spesielt for pundet.

Styrking

Pundet styrket seg umiddelbart etter nyhetene og styrket seg ytterligere da EUs brexitforhandler Michel Barnier uttalte at han hadde hatt et konstruktivt møte med brexitminister Stephen Barcley på fredag.

Ved inngangen til helgen kostet ett pund 11,49 kroner. Det er en økning med over 2 prosent siden torsdag. Det er den sterkeste 2-dagers veksten pundet har hatt siden 2017.

Bevegelsen står i kontrast til den generelle trenden vi har sett i pundet den siste tiden. Bare siden april i fjor har pundet falt med over 11 prosent mot dollar. Bakgrunnen for fallet har generelt vært frykt for at Brexit vil svekke britisk økonomi og redusere etterspørselen etter britisk valuta.

Selv om faren for dette fremdeles er overhengende, representerer den negative utviklingen også et betydelige oppsidepotensial.

Når markedet i utgangspunktet er innstilt på en «hard» Brexit, vil enhver nyhet som avviker positivt fra forventingene bidra til å løfte pundet betraktelig.

Nyvalg?

Et eksempel på dette kunne være om England fikk en ny statsminister. Selv om optimismen rundt Brexit har vokst denne uken må vi ikke glemme at vi snart kan få et nytt britisk valg, og arbeiderpartiets leder Jerome Corbyn har lovet å gå til valg på å holde en ny folkeavstemning om Brexit. Skulle han vinne frem, kan pundet løfte seg betydelig.

Ifølge Bloomberg Economics vil en Corbyn-regjering uten Brexit kunne gi Storbritannia et positivt økonomisk løft på 85 milliarder pund sammenlignet med et Brexit-scenario.

Dersom Brexit gjennomføres, forventer Bloomberg en samlet økonomisk vekst på 5 prosent i perioden 2019 til 2023. Dersom Storbritannia derimot velger å bli værende i EU, forventes det en økonomisk vekst på 9 prosent i samme periode. Om dette er et sannsynlig scenario får vi kanskje svar på i neste måned.

Den britiske hovedindeksen FTSE100 løftet seg også denne uken og målte fredag kveld 7247, 1,3 prosent opp fra forrige fredag.

Majoriteten av CMC Markets tradere tror utviklingen fortsetter på kort sikt og er i øyeblikket long i både pund og britisk hovedindeks. I neste uke venter de spent på ferske tall for britisk prisvekst (KPI år over år) og arbeidsledighet.