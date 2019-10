Rentedommen fra Norges Bank er klar

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent, i tråd med markedets forventning.

Beslutningen var enstemmig, ifølge en melding fra Norges Bank.

Styringsrenten vil mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Kronen styrket seg den siste timen før dommen ble offentliggjort, men svekket seg noe i etterkant.

Renteutsiktene lite endret

I Pengepolitisk rapport 3/19, som ble publisert 19. september, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på to prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.

Hovedstyrets vurdering er nå at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 3/19.

«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover», heter det fra Norges Bank.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Usikkerhetene vedvarer

Norges Bank peker videre på at veksten hos Norges handelspartnere synes å være litt svakere enn lagt til grunn i september. I flere land har industrisektoren utviklet seg svakt, og aktivitetsindikatorer har falt. Usikkerheten knyttet til handelskonfliktene varer ved.

«Storbritannias fremtidige forhold til EU er fortsatt uavklart. Den britiske regjeringen har fremforhandlet en revidert utmeldingsavtale med EU, men det er usikkerhet om den videre prosessen. Handelspartnernes terminrenter er lite endret siden september. Også oljeprisen er lite endret», heter det i hovedstyrets vurdering.

Bankene har økt sine boliglånsrenter etter at styringsrenten ble satt opp i september, men utviklingen i listepriser for boliglån indikerer at økningen har vært noe mindre enn lagt til grunn. Påslaget i det norske pengemarkedet har vært litt lavere enn anslått, mens beregnede norske terminrenter har økt litt.

Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44) har svekket seg markert, og er svakere enn lagt til grunn i september. Vedvarende usikkerhet om utviklingen internasjonalt kan ha bidratt til å holde kronen svak, mener Norges Bank.

Veksten holder seg oppe

Veksten i norsk økonomi ser ut til å holde seg oppe. I perioden juni-august økte BNP for Fastlands-Norge med 0,7 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Nasjonalregnskapstallene kan ifølge Norges Bank tyde på at veksten i fastlandsøkonomien blir litt svakere i 3. kvartal enn lagt til grunn i septemberrapporten.

«Det private forbruket har fortsatt å vokse moderat, i tråd med anslagene. Boligprisene har utviklet seg om lag som lagt til grunn, mens veksten i husholdningenes gjeld har vært litt lavere anslått i september», heter det.

I regjeringens forslag til statsbudsjett legges det opp til en liten nedgang i oljepengebruken i 2020. Statsbudsjettet er litt strammere enn forutsatt i septemberrapporten.

Videre viser Norges Bank til at arbeidsmarkedet har utviklet seg om lag som ventet. Den registrerte ledigheten har endret seg lite de siste månedene, og var 2,2 prosent i september. Ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) økte både sysselsettingen og yrkesdeltakelsen i juli.

Den underliggende prisveksten er samtidig nær inflasjonsmålet.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,2 prosent i september, i tråd med anslagene i septemberrapporten. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) var 1,5 prosent. Oppdaterte anslag for KPI-JAE fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM) er lite endret siden september.

Ekspertenes spådommer

Både økonomene i Nordea Markets, DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets mente i forkant at rentemøtet i Norges Bank onsdag, uten en ny rentebane og Pengepolitisk rapport, gikk nokså rolig for seg, og at rentedommen ville forbli uendret torsdag.