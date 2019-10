Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund om boligmarkedet etter rentedommen

– Med dagens rentebane kan husholdningene belage seg på mange år med lave renter. Det bidrar til å opprettholde balansen i boligmarkedet over store deler av landet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Han peker på at Oslo er unntaket, hvor det for tiden settes igang alt for får nye byggeprosjekter i forhold til forventet befolkningsvekst.

Uendret rente

Norges Banks hovedstyre besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent, i tråd med markedets forventning.

Beslutningen var enstemmig, og styringsrenten vil mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Øyner oppgang

– Lave renter vil kunne bidra til sterkere prisoppgang om ett-to år når boligtilbudet ikke lenger matcher etterspørselen fra en voksende oslobefolkning, sier Geving.

Det som kan snu opp ned på dette bildet, er om Finansdepartementet følger Finanstilsynets råd og strammer for hardt inn på kredittilgangen.

– Det har imidlertid potensial for å utløse så store ubalanser at vi har liten tro på at Finansdepartementet vil risikere det, sier Geving.