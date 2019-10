Dette gjør ESB med renten

Den europeiske sentralbanken (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent etter dagens rentemøte.

Den marginale utlånsrenten holdes uendret på 0,25 prosent, mens den marginale innskuddsrenten holdes uendret på minus 0,5 prosent.

ESB opplyser at styringsrådet venter at ESBs styringsrente vil være på nåværende nivå eller på lavere nivåer frem til inflasjonsutsiktene er nære nok, men under, 2 prosent, innenfor prognosehorisonten.

Verdipapirkjøp

Samtidig gjentar sentralbanken at de månedlige verdipapirkjøpene som ble kunngjort i september, vil bli startet 1. november. Det er snakk om kjøp for 20 milliarder euro pr. måned.

Disse kjøpene vil pågå så lenge som nødvendig, for å styrke effekten fra de aktuelle rentene, og vil bli avviklet så snart det er aktuelt å løfte nøkkelrentene igjen, ifølge ESB.

Dagens rentemøte var det siste for sentralbanksjef i Den europeiske sentralbank, Mario Draghi.

Han overlater nå rollen til Christine Lagarde, som på sin side kommer fra posisjonen som leder for IMF, det internasjonale pengefondet.