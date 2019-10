Jobless claims bedre enn ventet

Antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 212.000 i uken som ble avsluttet 19. oktober, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 214.000 til 218.000.

Konsensus pekte mot 215.000 jobless claims, ifølge Marketwatch, som legger til at nivået på antallet førstegangssøkende vitner om styrke i det amerikanske arbeidsmarkedet, til tross for oppbremsing for den amerikanske økonomien.

Fire ukers glidende gjennomsnitt var 215.000, ned 750 fra forrige ukes reviderte 215.750 (opprinnelig oppdatert: 214.750).

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA var 1.682.000 personer, ned fra reviderte 1.683.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.679.000).