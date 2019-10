Analytiker i Nordea Markets: Markedet priser inn 92 prosent sannsynlighet for rentekutt

Mandag er kalenderen av det lette slaget og vi må ifølge analytiker i Nordea Markets, Joachim Bernhardsen, vente helt til onsdag før det blir virkelig interessant. Da kommer Feds nyeste rentebeslutning kl. 19.00 norsk tid.

Før det er det imidlertid nytt toppmøte i Brussel i dag, og det er ventet at politikerne innvilger en utsettelse av Brexit til 31. januar.

«Rykter om planen som skal vedtas sier at UK kan forlate EU tidligere om begge partene blir enige om en ratifisering før 31. januar. Parlamentet vil i dag også stemme over et eventuelt nyvalg 12. desember, men Johnson ligger an til å tape avstemmingen», skriver analytikerne i morgenrapporten.

Priser inn kutt

Markedet priser ifølge Bernhardsen inn 92 prosent sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter fra Fed på onsdag.

«Usikkerheten globalt vedvarer, og det er ikke noe i de amerikanske nøkkeltallene som tilsier at Fed har snudd i pengepolitikken», lyder det fra nordea Markets-analytikeren.

Han viser til at tall som ISM fortsatt er svake. Samtidig er ikke PCE-inflasjonen (Feds foretrukne mål på prisvekst) på to prosent.

«Amerikanske økonomi virker imidlertid robust, og vi har sett begrenset med andrehåndseffekter fra nedturen i industrien (kanskje fordi Fed kutter renten?). Det taler for at Fed kanskje begynner å nærme seg slutten med renteøkninger for denne gang», skriver Bernhardsen.

Ledighet fredag

Av norske tall denne uken følger økonomene med på detaljhandelstall onsdag og NAV-ledighetstall fredag.

«For Norges Banks syn på renten blir NAV-tallene viktigere enn detaljhandelen. Det går bra i norsk økonomi og dette bør også reflekteres i ledighetstallene på fredag», skriver analytikeren.

Økonomene i Nordea Markets venter nedgang i ledigheten med 500 personer i oktober, sesongjustert.

«Vi tror videre at detaljhandelen blir 0,3 prosent lavere i september over måneden sammenlignet med måneden før, men trenden vil fortsatt peke oppover», skriver Bernhardsen.

Månedens viktigste

Torsdag rettes fokuset på eurosonen med BNP for 3. kvartal og KPI-inflasjonstall som slippes kl. 11.00.

Ellers får vi også kinesiske PMI-tall og PCE-inflasjonstall fra USA, som er Feds favorittmål på inflasjonen.

Uken avsluttes fredag med ISM-tall for industrien og «månedens viktigste tall», nonfarm payrolls.