Danske Banks sjeføkonom: – Neppe kjøpekraften som er problemet

Detaljhandelstallene for september overrasket onsdag morgen. Detaljsalget falt 0,1 prosent over måneden i september, mot Danske Banks forventning på en oppgang på 0,3 prosent.

– Dette er noe skuffende, men den underliggende trenden i detaljhandelen er fortsatt klart oppover, kommenterer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

– I tillegg vet vi at varehandelen sliter med mye strukturell motvind for tiden, og vi har derfor sett at tjenestekonsumet holder seg langt bedre oppe en varekonsumet, som bekrefter at det neppe er kjøpekraften som er problemet. Tjenestekonsumet er nærmere 55 prosent av privat forbruk, sier Jullum.

Med uendret tjenesteforbruk i september, som kommer i de månedlige BNP-tallene, vil de vokse rundt 0,9 prosent over kvartalet i 3. kvartal.

– Selv med omtrent uendret vareforbruk betyr det rundt 0,4-0,5 prosent vekst i privat forbruk i 3. kvartal, det vil si ingen forbruksfest, men heller ingen tegn til at renter/resesjonsfrykt etc. er i ferd med å ramme forbrukerne, mener sjeføkonomen.