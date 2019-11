Låneveksten er den laveste på 23 år

Samlet gjeldsvekst steg fra 5,5 til 5,8 prosent i september. Det var langt sterkere enn ventet. Den faktoren Norges Bank bryr seg om, låneveksten i husholdningene, sank imidlertid videre. Tolvmånedersveksten krøp ned fra 5,2 til 5,1 prosent.

SSB understreker imidlertid at dette langt på vei skyldes at omgjøring av studielån til stipend er flyttet fra november til juli. For månedene juli til september viser dermed SSB-tallene «for lav» kredittvekst.

I praksis er dermed husholdningenes lånevekst omtrent uendret når denne faktoren er tatt hensyn til.

Ikke siden Spice Girls

Det betyr uansett at låneveksten fortsatt er på det laveste siden november 1996, altså siden Spice Girls slapp sitt debutalbum «Spice» og Bill Clinton ble gjenvalgt som president i USA.

Selv ikke under nedturen i 2003 eller under finanskrisen var husholdningene like beskjedne i sine låneopptak.

Swedbanks økonomer mener likevel at det sentrale ved de ferske SSB-tallene er at de viser i praksis uendret lånetempo over det siste året, når metodeendringen er tatt høyde for.

Flatt: Gjeldsregisteret ser ikke ut til å ha dempet låneveksten, men Marlene Granerud, Swedbank, tror forbrukslån vil trekke ned. Foto: Are Haram

«Når effekten av dette reverseres i november, venter vi at låneveksten vil være 7 milliarder kroner høyere enn gjennomsnittsveksten», skriver makroøkonom Marlene Granerud i en kommentar.

Venter fall

Hun viser også til at innføringen av gjeldsregisteret fra 1. juli i år ikke ser ut til å ha hatt noen dempende effekt.

«Men låneveksten kan bremse de kommende månedene, fordi det vil bli vanskeligere å få forbrukslån for de som allerede har lånt for mye. Norges Bank vil uansett ikke senke renten for å motvirke denne effekten», slår Granerud fast.