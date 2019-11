Haugland om norske PMI-tall: Styringsrenten vil ligge i ro

DNB PMI for oktober steg med 3,1 poeng til 54,9 poeng, viser ferske tall fra DNB og Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA).

Det er opp fra reviderte 51,8 poeng i september.

«DNB PMI for oktober steg med 3,1 poeng MOM til 54,9, i tråd med gjennomsnittet for første halvår. Trenden ser ut til å ha blitt litt positiv, etter et år med nedgang. Vi forventer fortsatt at Norges Bank vil la styringsrenten ligge på 1,50 prosent i en viss tid fremover», skriver Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Samtlige fem delindekser bidro positivt og har nivåer over 50, som indikerer økt aktivitet eller vekst.

Det vær en særlig stor oppgang for produksjonsindeksen, som steg 5,7 prosent til 58,3 i oktober. Indeksen fortsetter dog den fallende trenden, slik den har vært siden desember 2018, opplyses det.

PMI svinger noe fra måned til måned og var i oktober klart høyere enn en beregnet trend. Denne trenden indikerer imidlertid at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp, skriver DNB.