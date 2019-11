Arbeidsmarkedsrapporten bygger oppunder den sterke amerikanske konsumenten

Arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) fra amerikanske myndigheter viser at 128.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i oktober.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 75.000 nye jobber.

Antall nye jobber i september ble revidert til 180.000 fra 136.000.

Antall nye jobber i august ble revidert til 219.000 fra 168.000.

Det betyr at det ble skapt hele 95.000 flere jobber i august og september enn tidligere rapportert.

Ledighetsraten kom inn på 3,6 prosent, i tråd med forventing, men opp 0,1 prosentpoeng fra september.

Lønnsveksten på årsbasis var 3,0 prosent, også det var i samsvar med forventningene.

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid kom inn på 34,4 timer i oktober, akkuart som ventet.

«Wow, fantastiske JOBB-tall kom nettopp, og justert for revisjoner og General Motors streiken, 303.000. Dette er langt bedre enn forventet. USA ROCKS!» skriver Donald Trump på Twitter.

GM-streiken gjør tallene mer krevende å tolke

I sin morgenrapport fredag påpekte Nordea at det kreves mellom 100 og 125 tusen nye arbeidsplasser hver måned for å holde ledighetsraten i USA konstant. Dog, meglerhuset skrev at dagens datapunkt ikke lar seg tolke på samme måte som normalt da General Motors-streiken, som varte i 40 dager, påvirker tallene signifikant.

«At tallet kommer svakt i oktober kan til en viss grad skyldes på streiken hos GM, som drøyet så lenge at det ble den lengste streiken i USA siden 70-tallet. Det estimeres at streiken alene trekker ned non-farm payrolls med 50-tusen», het det fra Nordea.

I futures-markedet stiger S&P 500 med 0,36 prosent.