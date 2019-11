Dette er tallene som burde skremme deg på Halloween

Den amerikanske statsgjelden har nådd nye høyder og har passert 23 billioner dollar. Det tilsvarer drøyt 210.000 milliarder norske kroner.

Under valgkampen i 2016 lovet Donald Trump både å få en slutt på budsjettunderskudd og å nedbetale hele USAs statsgjeld, noen ingen president har klart før ham. I hans periode har statsgjelden i stedet økt i rekordfart med over tre billioner dollar, tilsvarende 16 prosent.

Den eneste i nyere tid som har vært i nærheten, var Bill Clinton, som klarte å holde gjelda sånn omtrent på stedet hvil.

Den amerikanske statsgjelden holdt seg på om lag 22 billioner dollar fra mars til august, men de siste tre månedene har gjelden steget med én billion dollar – et oljefond om du vil.

KNASK ELLER KNEP?: Den amerikanske statsgjelden har skutt i været siden finanskrisen og stigningstakten er skremmende høy. Figur: ZeroHedge

Av statsgjelda til USA skylder landet 6 billioner internt i USA, mens 17 billioner er gjeld til utlandet.

Peter Schiff, toppsjef hos Euro Pacific Capital, skrev følgende på Twitter fredag kveld norsk tid.

«Jeg så akkurat at USAs statsgjeld passerte 23 billioner torsdag. Veldig synd at ingen i Washington la merke til dette heller. Trump har økt gjelden med mer enn tre billioner dollar på under tre år. Ingen av Demokrat-debattene har tatt opp temaet. En krise er på vei!» skrev den interessante, men som regel dystre, økonomen på det sosiale mediet.

Selv om rentene er rekordlave, har renteutgiftene på det amerikanske statsbudsjettet også skutt i været.

DOBLING: Selv om rentene har falt med om lag 10 prosentpoeng siden 90-tallet har renteutgiftene på det amerikanske statsbudsjettet doblet seg og utgjør nå nærmere 600 milliarder dollar. Figur: ZeroHedge

Ifølge ZeroHedge tilsvarer de nærmere 600 milliarder dollarene i rentebetalinger på gjelden det statlige forbruket på helsetjenester.

Videre, om man legger sammen statlig forbruk på utdanning, jordbruk, transport og bolig, så utgjør det mindre enn 600 milliarder dollar, ifølge nyhetsstedet.

Det amerikanske statsbudsjettet for 2019 legger opp til et underskudd på 984 milliarder dollar.