For å sikre seg at første del av avtalen nå blir signert, kan det se ut som om USA vurderer å fjerne deler av straffetollen på kinesiske varer - til tross for at de senest i forrige uke ymtet frempå at straffetollen hadde vært gunstig for amerikansk næringsliv.

– Det kan være prisen USA er nødt til å betale for å få underskrevet en avtale med Kina, sa Kina-ekspert Tom Mackenzie til Bloomberg.

Se mer i videoen øverst i saken.