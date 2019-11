Finansco-forvalter: Kronen skulle ha vært sterkere

I sin markedskommentar for oktober diskuterer senior porteføljeforvalter Kjetil Gregersen i Finansco den historisk svake kronen.

«Når man ser de faktorer som normalt påvirker kronen, som rentenivå og rentedifferanse til handelspartnere, økonomisk vekst og oljepris, tilsier dette at kronen skulle vært sterkere enn det vi ser i dag», skriver han.

Tre forklaringer

Gregersen viser til tre vanlige forklaringer på hvorfor kronen er så svak.

Sesongmessige forhold, det vil si at kronen alltid svekker seg mot slutten av året, delvis fordi Norges Bank ikke lenger er aktiv med sine kronekjøp.

Risk-off i markedene, da investorer og tradere trekker seg ut av små valutaer som kronen

Valutamarkedene som oppfører seg annerledes enn før, med mer systematisk handel som forsterker trender og som løsriver seg i større grad fra fundamentale forhold.

Gregersen peker videre på at det i dagens marked også er flere økonomer og analytikere som sier «this time is different», det vil si at vi må forvente at kronen vil forbli svak i uoverskuelig fremtid fordi Norge, norsk økonomi og kronen blir mindre attraktiv å investere i for utenlandske investorer.

Verdens fire dyreste ord

Én sjeføkonom som mener dette er Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.

I en månedsrapport i forrige uke baserte hun seg først og fremst på Norges høye lønns- og kostnadsnivå, og den svake, internasjonale konkurransekraften dette gir.

Norges store offentlige sektor, husholdningenes høye gjeld, de høye boligprisene, oljeskam, formuesskatt og et skattesystem som favoriserer investeringer i eiendom fremfor næringsliv ble også trukket frem.

Ifølge Gregersen er dette mange gode og valide argumenter for en fortsatt svak krone.

«At Norge og norsk økonomi har større utfordringer enn på lenge er klart. Og så vil tiden vise om en fortsatt svak krone blir en del av resultatet. Til slutt, husk at «this time is different» ofte sies å være de fire dyreste ordene i verden», minner forvalteren om til slutt.

Én euro = 10,10 kroner

EURNOK står mandag formiddag i 10,10. Det tilsvarer en liten kronesvekkelse i dagens handel, men nivået er samtidig over 15 øre sterkere enn rekorden på 10,2560, satt 31. oktober i år.

USDNOK står mandag formiddag i 9,16. Det tilsvarer også en liten kronesvekkelse i dag, men er samtidig over seks øre sterkere enn rekorden på 9,2266, satt 29. oktober i år.