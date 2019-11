Fastrentene på nye lån faller

Rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renten på nye nedbetalingslån med pant i bolig var uendret på 2,85 prosent, mens renten på nye rammelån med pant i bolig økte med 0,04 prosent til 3,05 prosent fra august til september, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Renten på nye boliglån i alt – nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig – var uendret på 2,87 prosent.

Foto: SSB

Flytrenten på nye boliglån var tilnærmet uendret på 2,88 prosent, mens fastrenten falt med 0,08 prosentpoeng til 2,72 prosent. Flytrenten på utestående boliglån var uendret på 2,91 prosent, mens fastrente på utestående boliglån var uendret på 2,85 prosent.

Stabil innskuddsrente

Renten på innskudd i alt fra husholdninger var ifølge SSB tilnærmet uendret på 1,0 prosent i september. Renten på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,84 prosent og 2,31 prosent i september 2019.

Rente på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,07 prosentpoeng til 1,02 prosent.

Utlånsmarginene falt

Utlånsmarginene på utestående og nye boliglån til husholdninger falt med 0,14 prosentpoeng til henholdsvis 1,10 og 1,06 prosent fra august til september 2019. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,11 prosentpoeng til 0,80 prosent.

Innskuddsmarginen har stort sett økt hver måned i 2018 og 2019. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,14 prosentpoeng til 1,81 prosent.

Utlån og innskudd

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget, ifølge SSB-tallene. Renter på innskudd fra husholdninger var i september 1,07 prosent i totaltellingen og 1,0 prosent for utvalget.

Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 1,04 prosent i totaltellingen og 1,02 prosent for utvalget i september. Renter på utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 2,95 prosent i totaltellingen og 2,91 prosent for utvalget.

Uendret andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fastrente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 8,1 prosent ved utgangen av september 2019, som er omtrent på samme nivå som i forrige kvartal.