Nordea Markets tror kronen trumfer BNP-veksten

Dagens tall fra SSB viste at bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge steg 0,7 prosent fra andre til tredje kvartal.

Dette var under konsensus på 0,8 prosent, og ikke minst Norges Bank, som hadde sett for seg 1,0 prosent oppgang.

– Bør bidra negativt

«Vårt syn er at fastlandsøkonomien fortsetter å vokse i et sunt tempo, og det er vanskelig å se tegn til en betydelig nedgang. Veksten er likevel på nedsiden av Norges Bank. Vi kjenner ikke detaljene bak deres prognose, men antar at den var basert på en sterkere vekst i de mer volatile komponentene som kraftproduksjon», skriver sjefstrateg Erik Bruce hos Nordea Markets i en oppdatering.

«Vi tror derfor ikke at Norges Bank vil legge for mye vekt på dette tallet. Husk at veksten fortsatt er godt over trenden. Kanskje viktigere er det faktum at sysselsettingen var noe svakere enn Norges Bank forventet», fortsetter han.

Bruce mener de to tallene på marginen alt i alt bør bidra negativt til rentebanen i desember.

«Men bidraget bør være lite, og den svake kronen argumenterer fortsatt for en høyere rentebane», skriver sjefstrategen.

– Toppet seg tidligere

Handelsbanken Capital Markets påpeker også at de siste BNP-tallene har vært på den svake siden av Norges Banks forventninger.

«På den annen side har registrert ledighet vært som forventet. Og dermed vil Norges Bank sannsynligvis konkludere med at realøkonomien har utviklet seg litt svakere enn forventet; det vil si at avviket er mindre enn dagens tall antyder», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.

«Men om noe gir de nevnte tallene inntrykk av at økonomien har toppet seg litt tidligere enn forventet av Norges Bank. Legg merke til at veksten vil avta utover i 2020, etterhvert som vekstimpulsen fra petroleumsinvesteringer begynner å avta. Vi holder fast ved vårt syn om at styringsrenten vil forbli uendret på 1,50 prosent i overskuelig fremtid», fortsetter han.

– Lavere momentum

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets merker seg at de månedlige BNP-tallene viste høy vekst i juli, men fallende BNP i august og september.

«Dette indikerer lavere momentum inn i fjerde kvartal. Vi forventer veksten i fastlands-BNP faller neste år, og dagens tall støtter dette synet. Norges Bank spår også fallende vekst, men dagens tall var svakere enn banken hadde sett for seg, og vil tynge rentebanen noe. Vi venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret neste år», konkluderer han.