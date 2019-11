Kroatia øyner euro-overgang i 2023

Tidligere i år sendte Kroatia brev til Den europeiske sentralbank (ESB) hvor de kunngjorde at de vil bli med i European Exchange Mechanism (ERM-2), et «venteværelse» for euro-adopsjon.

– Vår plan er å bli med i ERM-2 i andre halvdel av 2020. Der regner vi med å bruke 2-3 år. Deretter kan euro-adopsjonen starte i 2023 eller starten av 2024, sier Plenkovic ifølge Reuters.

Kroatia håper at euro vil minske muligheten for valutatap, at de kan få lavere lånekostnader og styrke økonomien. Per nå har Kroatia sin egen mynt, som kalles kuna. 1 kuna er lik 1,35 norske kroner.

Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013. Kroatia er et av de mest populære ferielandene for norske turister.