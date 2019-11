Hellas og Kina med nye avtaler

Den greske statsministeren, Kyriakos Mitsotakis, besøkte Kina i forrige uke, og på mandag begynte

President Xi Jinpings tre dager lange opphold i Hellas.

Allerede har de to statslederne undertegnet 16 avtaler knyttet til Kinas Nye silkevei-

prosjekt.

Samarbeidet ventes å føre til en kraftig økning i landets greske investeringer og handelen mellom landene.

«Naturlige partnere»

Xi hevdet at Kina og Hellas er «naturlige partnere» i det enorme infrastrukturprosjektet, som skal

knytte Asia og Europa tettere sammen.

– Vi ønsker å styrke Pireus-havnens rolle som mellomledd, for å øke den gjensidige handelen, i

tillegg til å investere i energi-, transport- og banksektorene, tilføyde presidenten på en

pressekonferanse.

– Jeg tror samarbeidet kan kombinere våre styrker og skape fordeler for begge sider.

Xi påpekte at Kinas investeringer og handelsvirksomhet har gjort Pireus til Middelhavets

største havn.

Åpner bank i Athen

For øvrig skal Kina kjøpe flere greske jordbruksprodukter, i bytte mot at statseide Bank of China får

etablere seg i Hellas.

Det er også snakk om at kineserne skal bygge en rekke store solcelleanlegg i ulike deler

av middelhavslandet.

– Hellas regner ikke bare Kina som en sterk makt, men som et land som tross vansker har klart å oppnå en ledende geostrategisk, økonomisk og politisk rolle, erklærte Mitsotakis.

– Vi åpner en vei som snart vil bli til en motorvei, idet vårt samarbeid styrkes betydelig.