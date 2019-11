Trump talte under The Economic Club of New York

Tirsdag talte Donald Trump til en forsamling ved The Economic Club of New York.

Der kalte han handelsmottstander Kina for «juksemaker» samtidig som han gikk til angrep på tidligere amerikanske presidenter.

«Siden Kina gikk inn i WTO i 2001 har ingen manipulert, eller utnyttet, USA mer. Jeg vil ikke bruke ordet 'cheated', men ingen har jukset mer enn Kina, vil jeg påstå», uttalte Trump, ifølge CNBC.

Han sa også at partene «er nær» å lande en avtale.

Detaljene rundt en mulig fase 1-avtale henger fortsatt i luften, men amerikanerne er veldig opptatt av at intellektuell kapital ikke stjeles til Kina, samtidig som at kineserne ønsker at innførte og planlagt innførte tollpåslag skal reduseres og helst trekkes tilbake.

På forhånd gikk det rykter om at Trump muligens ville offentliggjøre sted og tidspunkt for en endelig signering av en delavtale av ham selv og president Xi Jinping.

EU fikk også gjennomgå fra den amerikanske presidenten.

«Mange land pålegger oss ekstraordinær høy toll eller skaper barrièrer som umuliggjør rettferdig handel. Og for å være ærlig, EU, veldig, veldig vanskelig», sa presidenten til forsamlingen i New York, ifølge CNBC.

Slaktet Fed

Federal Reserve fikk igjen gjennomgå av den frittalende presidenten. Feds haukete rentepolitikk i fjor høst gjorde at amerikanerne fikk vesentlig høyere renter enn sammenlignbare land, noe som har styrket dollaren, svekket amerikansk økonomi og tvunget Fed til tre rentekutt bare siden sommeren.

Nå tilføres markedet likviditet gjennom kjøp av korte rentepapirer. Feds balanse er per nå over fire billioner dollar.

«Husk, vi konkurrerer aktivt med land som åpent kutter rentene slik at mange nå faktisk får betalt når de nedbetaler lånet, kjent som negative renter. Har du hørt noe slik?» sa Trump, ifølge Reuters.

«Gi meg noe av det. Gi meg noe av de pengene. Jeg vil ha noe av de pengene. Vår sentralbank lar oss ikke gjøre det».

S&P 500 er opp om lag 36 prosent siden Trump inntok det ovale kontor.