Inflasjonen i Storbritannia på laveste nivå på tre år

Konsumprisveksten i Storbritannia var i oktober den svakeste på nesten tre år, bremset av energiprisene. Tall fra Office for National Statistics (ONS) viser en inflasjon på 1,5 prosent, ned fra 1,7 prosent i september, ifølge BBC News.

Tregere prisvekst kan bety bedre kjøpekraft for britene, ettersom lønnsveksten går raskere.

Tirsdag viste tall for perioden juli–september at snittlønningene ekskludert bonuser var opp 3,6 prosent.

Under konsensus

Inflasjonen i oktober var ifølge BBC under forventningen blant økonomer, som var på 1,6 prosent.

Det påpekes imidlertid at Bank of England har sagt at inflasjonen kan synke til 1,25 prosent tidlig neste år, mens sentralbankens inflasjonsmål er 2 prosent.

Ifølge ONS var prisene på gass og strøm ned 8,7 og 2,2 prosent i oktober, målt mot måneden før. Klesprisene trakk på sin side inflasjonen opp.