Powell talte til kongressen – Mener budsjettunderskuddet ikke er bærekraftig

I sin kommentar til Joint Economic Committee i den amerikanske kongressen onsdag gjentok Federal Reserve-sjef Jerome Powell mye av det han sa for et par uker siden da sentralbanken kuttet renten til 1,50-1,75 prosent.

Han understreket at sentralbankens pengepolitikk har bidratt til å støtte den økonomiske utviklingen i USA, men at tiltakene har et element tidsforskyvning forbundet med seg.

«Vi mener at den nåværende oppfatningen av pengepolitikken sannsynligvis vil være fornuftig så lenge ny informasjon om økonomien forsetter å sammenfalle med vårt syn om moderat økonomisk vekst, et strekt arbeidsmarked og inflasjon nær vårt mål på to prosent», uttalte Powell til kongressmedlemmene.

Sentralbanksjefen gjentok de samme utfordringene som tidligere med lav inflasjon, svak økonomisk vekst utenfor USA og handelskonflikten. Powell uttrykte også en viss bekymring for at det globale rentenivået er så lavt, men at dette er den nye normalen.

Han uttalte at USAs budsjettunderskudd, som nå nærmer seg én billion dollar, ikke er bærekraftig over tid. Powell sa til kongressmedlemmene at situasjonen kan gjøre det vanskelig med stimulanser over statsbudsjettet ved neste nedtur.

Kjøper verdipapirer

I oktober satte Federal Reserve igang kjøp sertifikater i obligasjonsmarkedet (lån med løpetid på under ett år) i en hastighet tilsvarende 60 milliarder dollar i måneden. Programmet skal vare frem til andre kvartal 2020. Hvorvidt kjøpene vil romme 60 milliarder dollar hver måned er analytikerne uenige om.

I tillegg fortsetter sentralbanken å tilføre likviditet ut januar gjennom rentepapirer med enda kortere varighet. Den daglige fasiliteten utgjør minimum 120 milliarder dollar, mens 14-dagers fasilitetene kjøres i størrelsesorden minimum 35 milliarder dollar.

Per nå utgjør Federal Reserves balanse rett i overkant av fire billioner dollar.