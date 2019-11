Ny rapport: Verden skylder 225 oljefond

The Institute of International Finance (IIF) anslår i en ny rapport at den globale gjelden økte med 7.500 milliarder dollar i første halvår. Den utgjør nå rekordhøye 250.000 milliarder dollar, tilsvarende over 225 norske «oljefond». Nivået ventes å stige til over 255.000 milliarder dollar innen utgangen av året.

Hovedsakelig USA og Kina

IIFs statistikk viser at USA og Kina alene står for over 60 prosent av økningen siden nyttår.

Også vekstmarkedenes gjeld har imidlertid nådd en ny topp. Den utgjør nå rundt 220 prosent av nasjonalproduktet.

Utviklingen skyldes i høy grad svært lave renter, men ifølge IIF er det nå begrenset hvor mye mer rentene kan senkes. Organisasjonen advarer følgelig at land med høyt belånte myndigheter eller raskt økende statsgjeld – som Italia, Libanon, Argentina, Brasil, Sør-Afrika og Hellas – kan få problemer med å lansere finanspolitisk stimulans i en kommende lavkonjunktur.

Myndighetene låner mer

Rapporten beskriver også hvilke sektorer som har lånt mest.

«Den store økningen i global gjeld i det seneste tiåret – over 70.000 milliarder dollar – har hovedsakelig vært drevet av myndigheter og ikke-finansielle selskaper,» konstaterer IIF.

I de etablerte markedene har offentlig sektor vært ivrigst: Her har belåningen økt med nesten 50 prosent siden sommeren 2009. Samtidig har næringslivet i vekstmarkedene tredoblet sin gjeld, som følge av økt tilgang til det internasjonale obligasjonsmarkedet.