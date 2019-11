Lange renter faller tilbake

Det er ikke de store bevegelsene i det amerikanske rentemarkedet tirsdag, men de lange rentene faller noe tilbake.

En kinesisk kilde uttalte mandag til CNBC at landet nå er pessimistiske med tanke på å få til en handelsavtale med USA etter at president Donald Trump uttalte at det ikke er aktuelt å fjerne tollavgifter på kinesiske varer.

Ifølge nyhetsbyrået vil Kina også vente med å undertegne en avtale, som følge av riksrettsprosessen mot Trump og det amerikanske presidentvalget i 2020.

Videre truet Donald Trump tirsdag med å øke tollpåslaget overfor Kina om ikke landet signerer en handelsavtale mellom partene. Uttalelsene kom under et møte med presidentens kabinett på Capitol Hill.

På den positive siden valgte Trump-administrasjonen å forlenge lisensen som gjør at amerikanske selskaper kan drive virksomhet med Huawei.

Nøkkeltall

Boligbyggingen i USA var opp 3,8 prosent i oktober på månedsbasis til en sesongjustert årlig takt på 1.314.000 boliger.

Det var på forhånd ventet en årlig takt på 1.320.000 boliger, ifølge Direkt Makro.

Antallet nye boligbyggingstillatelser steg 5,0 prosent på månedsbasis i perioden til en årlig takt på 1.461.000. På forhånd var det ventet en årlig takt på 1.380.000.

Renteutvikling

Tremånedersrenten stiger 0,6 basispunkter til 1,567 prosent.

Toåringen handles opp og renten faller 2,0 basispunkter til 1,586 prosent.

Renten på tiåringen, verdens viktigste rente, fallet 3,5 basispunkter til 1,784 prosent.

30-åringen yielder nå 2,254 prosent, ned 4,6 basispunkter.