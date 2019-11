Kineserne tviler på snarlig handelsavtale

– Gitt USAs nåværende svake Kina-politikk, tror personer at en handelsavtale, hvis oppnådd, vil være begrenset. Kina vil ha en avtale, men er forberedt på det verste scenarioet, en langvarig handelskrig, skriver Hu Xijin på Twitter.

The Global, hvor han er redaktør, er statskontrollert av kinesiske myndigheter.

Trump-tale

Pessimismen rundt en signering av fase 1-avtalen mellom Kina og USA vokste i går. USAs president Donald Trump understreket nok en gang at Kina må godta en avtale som han og USA trives med.

– Med andre ord: Det virker lite sannsynlig at han vil komme motparten i møte ved å redusere dagens tollsatser, eller for den del avlyse den planlagte økningen i desember. Til det er nok innholdet i avtalen, som i korte trekk går ut på økte kinesiske kjøp av jordbruksvarer, løfter om større tilgang til Kinas finansmarkeder og forpliktelser om å beskytte opphavsrettigheter, for tynt, skriver Kjersti Haugland i DNB Markets.

Miniavtale

Børsene i Asia fikk merke Trumps tale negativt.

– Nå spørs det om kinesiske myndigheter til syvende og sist vil gå med på å signere en «miniavtale» der tollbarrierene blir stående. Vi holder en knapp på at de gjør det, men er langt fra sikre. Uansett venter vi en videre eskalering av handelskrigen på et senere tidspunkt, når de virkelig dype konfliktene skal forsøke å løses, skriver Haugland.

Lovforslag

Det hjalp heller ikke på forholdet mellom Kina og USA at det amerikanske senatet i går vedtok et lovforslag som skal bidra til selvstyre og frihet i Hongkong.

– Lovforslaget fremstiller kriminelle handlinger som en streben etter menneskerettigheter og demokrati, sier talsperson Geng Shuang i Utenriksdepartementet til Kina.